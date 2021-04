Il Messaggero: "Paura Smalling: rapinato in casa da uomini armati"

"Paura Smalling: rapinato in casa da uomini armati". Anche Il Messaggero nel taglio basso della sua prima pagina si sofferma sulla rapina in casa Smalling scrivendo che questa non è il primo furto che viene fatto in casa di un calciatore giallorosso. Stavoltà è toccando al giocatore inglese, sequestrato assieme alla moglie. Il blitz nella villa sull'Appia Antica: in tre armati rubano orologi e denaro, poi fuggono. Pistole in faccia al difensore giallorosso: con lui la moglie modella e il figlio di soli due anni. Al momento del colpo presenti anche la madre e la sorella del campione: sono stati costretti ad aprire la cassaforte.