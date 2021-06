Il Messaggero: "Roma, Dzeko ha deciso. Andrà via solo gratis"

"Roma, Dzeko ha deciso. Andrà via solo gratis" scrive Il Messaggero. Al momento tutto tace sul fronte Edin Dzeko. Lucci nei prossimi giorni ne parlerà con Tiago Pinto. L'epilogo sembra scritto, con il club che vorrebbe cedere il giocatore per liberarsi dell'ingaggio e con il giocatore che è disposto ad andare via ma vorrebbe avere in mano il suo cartellino (per la Roma significherebbe minusvalenze di 1,8 milioni). I giallorossi non vorrebbero lasciar andare Dzeko gratis, il giocatore invece vorrebbe andare via a costo zero per restare in Italia e favorendo il suo eventuale nuovo club, così da poter mantenere il suo attuale ingaggio da 7,5 milioni. La Juve starebbe lavorando a fari spenti su di lui.