Il Messaggero: "Roma, Dzeko indica la via. Il bomber segna ed è di nuovo coinvolto"

Il Messaggero in edicola oggi dedica spazio al successo della Roma in casa del Braga. "Roma, Dzeko indica la via. Il bomber segna ed è di nuovo coinvolto" scrive il quotidiano. La staffetta Dzeko-Mayoral (in gol entrambi) dà ragione a Fonseca e avvicina i giallorossi agli ottavi di finale. Dzeko ha messo la strada in discesa ai suoi, usando il piattone in maniera perfetta dopo appena 5 minuti, su assist di Spinazzola. Più del gol, il suo 11esimo in stagione (9 in A, 2 in Europa) pesa il suo nuovo coinvolgimento nello scacchiere tattico di Fonseca (l'ultima da titolare era stata lo scorso 15 gennaio nel derby).