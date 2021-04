Il Messaggero: "Spinazzola tenta il recupero per la difesa in emergenza"

"Spinazzola tenta il recupero per la difesa in emergenza". Questo il titolo a pagina 26 che Il Messaggero dedica all'esterno della Roma che è ancora in dubbio per la gara col Bologna. Sarà valutato in giornata, Spinazzola intanto corre già sul tapis roulant. Questo fa sperare che il problema muscolare accusato nel primo tempo della partita di Amsterdam sia un semplice affaticamento. Da Trigoria, scrive il quotidiano, filtra che la situazione è border-line e che potrà essere chiara soltanto con gli esami strumentali.