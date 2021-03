Il Romanista dopo l'ennesimo scontro diretto perso: "Coppa di tutti"

"Coppa di tutti", così titola Il Romanista oggi in edicola dopo l'ennesimo scontro diretto perso dalla Roma, che contro le prime sette della classifica ha raccolto solamente tre punti. Un'altra opportunità gettata al vento contro il Napoli, con il quarto posto che ora appare lontanissimo. Però non può essere questo il momento dei bilanci: mancano dieci gare in campionato e soprattutto un quarto di finale di Europa League da giocare. La Roma è l'unica italiana rimasta in Europa e non può perdersi oggi in discorsi che spetteranno ai Friedkin nei prossimi mesi.