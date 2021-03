Il Romanista: "In volo". 3-0 dei giallorossi allo Shakhtar, che aveva eliminato l'Inter dalla CL"

vedi letture

"In volo" è il titolo scelto dall'edizione odierna de Il Romanista per riassumere la serata vissuta ieri dalla Roma. La copertina se la prende El Shaarawy, in gol nel tre a zero rifilato allo Shakhtar. Una prestazione convincente contro la squadra che aveva eliminato l'Inter dall'Europa: "È la Giovane Italia romanista - si legge -, è una squadra tosta che giovedì potrà strappare i quarti di questa coppa (l'Europa League, ndr) dopo tanto tempo".