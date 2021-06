Il Romanista sui giallorossi: "Piazza Affari"

L'edizione odierna de Il Romanista apre in edicola con il titolo: "Piazza Affari". In casa Roma sta per entrare nel vivo il mercato, con Tiago Pinto che ha incontrato ieri il procuratore Fali Ramadani per Kostic, anche se in questo momento la priorità è sfoltire la rosa. Si lavora alle risoluzioni di Pastore, Nzonzi, Fazio e Santon, prima di definire gli acquisti di Rui Patricio e Xhaka. Poi si penserà al difensore centrale mancino e all'attacco.