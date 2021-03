Il Secolo XIX: "Belotti e Locatelli piegano la Bulgaria"

"Belotti e Locatelli piegano la Bulgaria", titola Il Secolo XIX. Partita non brillantissima degli azzurri, che sbloccano la gara solo sul finire di primo tempo con un calcio di rigore realizzato da Andrea Belotti, e solo a quindici dal termine chiudono la contesa con un destro a giro di Locatelli. Ventiquattresimo risultato utile consecutivo e prima vittoria in Bulgaria per gli Azzurri, che restano al comando del Girone C, al pari della Svizzera, che ha superato 1 a 0 l'Irlanda del Nord.