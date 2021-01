Il Secolo XIX: "Genoa, Destro segna ogni 103 minuti. Un ritmo che Mancini non potrà ignorare"

vedi letture

"Genoa, Destro segna ogni 103 minuti. Un ritmo che Mancini non potrà ignorare", titola stamane Il Secolo XIX. Un'estate fa, per molti, Mattia Destro era una scommessa, ma ora l'unico su cui scommettere sta diventando il minuto in cui la butterà dentro. Il Genoa ora va e Mattia non sbaglia più un colpo: capocannoniere rossoblu con 7 reti ( una ogni 103'), tutte su azione. Sempre più un simbolo del Genoa di Ballardini, uscito dalla crisi a ritmo da Europa. Si era smarrito Destro, frenato dagli infortuni, ora è un Destro diverso. L'obiettivo è la salvezza del Genoa, ma a giugno c'è l'Europeo. Mancini ha fatto capire che Destro nelle gerarchie è indietro, ma ha lasciato le porte aperte. E se dovesse continuare a segnare ignorarlo sarà dura.