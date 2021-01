Il Secolo XIX: "Genoa, Duncan cerca spazio: pista calda. Piatek, due i nodi"

"Duncan cerca spazio: pista calda. Piatek, nodi economici e concorrenza" scrive Il Secolo XIX sul calciomercato del Genoa. Siamo ancora alle battute iniziali ma il Genoa è già al lavoro per ulteriori colpi dopo Vavro dalla Lazio. Per la mediana piace Alfred Duncan, in uscita dalla Fiorentina. Per l'attacco pista Piatek. Il polacco piace, ma riportarlo in rossoblù non sarebbe semplice, visti anche i costi dell'operazione.