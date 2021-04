Il Secolo XIX: "Genoa imperfetto allo Stadium. Troppi errori per fare punti contro la Juve"

vedi letture

"Genoa imperfetto allo Stadium. Troppi errori per fare punti contro la Juve", titola Il Secolo XIX oggi in edicola. Per fare punti allo Stadium bisogna essere perfetti ed il Genoa non lo è stato, ha commesso tanti, troppi errori. Ma anche la Juve ha sbagliato, e tanto, soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché aveva il match in pugno e ha rischiato di farselo scappare dalle mani. Ballardini poi ha effettuato tutti i cambi entro il 25' della ripresa, e ancora una volta il Genoa ha chiuso in dieci per l'infortunio di un giocatore. Dieci i punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo, e fondamentali saranno gli scontri con Benevento e Spezia, poi si penserà al futuro.