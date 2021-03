Il Secolo XIX: "Genoa, la prima frenata per Ballardini. Ora tre scontri diretti"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoblù con il titolo seguente: "Genoa, la prima frenata per Ballardini. Ora tre scontri diretti". 3 punti negli ultimi 5 turni per il tecnico che adesso avrà le sfide chiave contro Udinese, Parma e Fiorentina dove servirà il miglior Grifone per aggredire al meglio il finale del torneo. Ballardini ha fatto 20 punti in 13 gare e adesso sta facendo i conti con un umano rallentamento a causa degli sforzi fatti, di un po' di sfortuna e di un calendario tosto che non ha aiutato. La fase offensiva è un po' appannata, la concentrazione sui piazzati e il gioco sulle fasce sono da ritrovare, ma gli allarmismi, per ora, sono vietati.