Il Secolo XIX: "Gli azzurri hanno risolto i dubbi: 'L'Italia non si inginocchierà'"

"Gli azzurri hanno risolto i dubbi: 'L'Italia non si inginocchierà'". Così in taglio alto l'edizione odierna de Il Secolo XIX, che si occupa della polemica degli ultimi giorni legata alla scelta di alcuni giocatori dell'Italia di non inginocchiarsi prima del match con il Galles. Il commento di Gravina: "I ragazzi sono liberi di scegliere". Sempre in taglio alto c'è spazio per l'ultima novità introdotta dalla UEFA: "Il gol fuori casa non vale più doppio. Addio calcoli nelle coppe europee".