Il Secolo XIX: "Inizia l'era Platek, lo Spezia giocherà all'americana"

"Inizia l'era Platek, lo Spezia giocherà all'americana", titola questa mattina in apertura Il Secolo XIX. In taglio centrale, il quotidiano si occupa dell'imminente cambio di proprietà nel club ligure, con Volpi pronto a cedere le sue quote al fondo americano guidato dal magnate Robert Platek. Al via una nuova era per gli Aquilotti.