Il Secolo XIX: "Italiano è lo Spezial One. Ma occhio alla sbronza di elogi"

vedi letture

Il Secolo XIX sottolinea come anche i più grandi, come Sacchi e Capello, si siano scomodati per riempire di elogi Vincenzo Italiano. Con una simile sbronza - scrive il quotidiano - gli aquilotti vanno al Franchi e con la Fiorentina in trasferta non hanno mai vinto nei tre precedenti. Non c'è Nzola tra i convocati per non essere rischiato. Italiano chiama invece Piccoli e Ferrer, ma se si escludono i due squalificati Erlic e Bastoni, va verso la conferma di tutti gli altri protogonisti della notte di San Siro.