Il Secolo XIX: "Samp-Keita, gol e dribbling per convincere Ferrero: il riscatto passa da qui"

vedi letture

Il Secolo XIX nell'edizione odierna dedica uno spazio ai blucerchiati con il titolo seguente: "Samp, gol e dribbling per convincere Ferrero: il riscatto passa da qui". Quarto centro stagionale per l'ex Inter che vuole guadagnarsi la permanenza in Liguria. La spesa totale per il suo acquisto (2,5 di prestito e 10 per il riscatto) è alta, ma con tanti gol si può sedersi a trattare con il club del magnate russo Ryblovlev, il Monaco. Qualora venisse poi deciso di acquistarlo, Keita dovrebbe contribuire pesantemente riducendosi l'ingaggio da 4 milioni annui ad oggi in gran parte a carico della sua ex squadra.