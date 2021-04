Il Secolo XIX: "Samp, rinnovo Ranieri: qualcosa è cambiato. Ora ride e scherza con Ferrero"

I nuvoloni nei rapporti tra Ferrero e Ranieri sembrano essersi diradati: l'edizione odierna de Il Secolo XIX riferisce di come le quotazioni di una sua permanenza a Genova siano in rialzo ormai da qualche giorno. Un'intesa economica non è ancora stata raggiunta, perché il patron vorrebbe risparmiare su tutti gli ingaggi, mentre l'allenatore romano punta a una conferma dell'attuale stipendio. La sensazione, però, è che l'ex Leicester - che a Genova si trova benissimo - possa anche accettare di non lottare per l'Europa, a patto però che il club fissi con chiarezza gli obiettivi, impostando di conseguenza il mercato. Situazione che resta in divenire, ma il fatto che allenatore e presidente fossero seduti fianco a fianco sull'aereo di ritorno da Crotone, in un clima di volti distesi, fa supporre che all'orizzonte ci possa essere più il sereno che il temporale.