Il Secolo XIX: "Samp-Torino ad armi pari, sfida fra squadre-specchio"

"Samp-Torino ad armi pari, sfida fra squadre-specchio". Questo il titolo che apre la pagina sportiva dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. La formazione di Claudio Ranieri scenderà in campo questo pomeriggio al "Ferraris" per un match molto importante contro il Torino, invischiato nella lotta per non retrocedere e voglioso di portare a casa tre punti.