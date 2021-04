Il Secolo XIX: "Samp, tra Ferrero e Stankovic è scattata la scintilla. Ma Ranieri resta in corsa"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina fa il punto sulla situazione in casa Sampdoria ed evidenzia come in zona Stazione Centrale sia andato in scena il secondo incontro tra Massimo Ferrero e Dejan Stankovic con quest'ultimo però rappresentato da Fali Ramadani. Mihajlovic lo ha sponsorizzato fortemente al presidente blucerchiato, Ranieri rimane in attesa ed allora Stankovic si può considerare al momento in pole. Al tempo stesso però Ranieri ha superato il momento di delusione ed è motivato per restare. Alla fine, anche lo scoglio economico, potrebbe rivelarsi meno appuntito di quello che sembra.