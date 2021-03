Il Secolo XIX: "Sampdoria, gioco e grinta. L'obiettivo ora è l'ottavo posto"

"Sampdoria, gioco e grinta. L'obiettivo ora è l'ottavo posto", si legge su Il Secolo XIX. La vittoria che serviva è arrivata, la Sampdoria è salita a quota 35, tornata nella parte sinistra della classifica e scrollandosi di dosso le ultime ansie per un eventuale coinvolgimento nella corsa per non retrocedere. Prestazione cattiva e grintosa contro il Torino: ora Sassuolo e Verona sono di nuovo alla portata. La vittoria mancava da un mese, e ieri ci ha pensato Candreva, ma la nota positiva è stata l'atteggiamento, soprattutto in fase difensiva: porta inviolata per la terza volta in stagione e tre punti conquistati.