Il Secolo XIX: "Sirene viola su Italiano ma lo Spezia lavora per lui"

Spazio al futuro del tecnico dello Spezia, corteggiato dalla Fiorentina. Giornate di tensione per lo Spezia dopo i contatti avvenuti in questi giorni tra il procuratore di Vincenzo Italiano e i dirigenti della Fiorentina. Il club spezzino però lavora per rinforzare la squadra, su richiesta del tecnico.