Il Secolo XIX sulla panchina Samp: "Nuovi incontri per D'Aversa, Iachini-Giampaolo in attesa"

"Oggi nuovi incontri per D'Aversa, Iachini e Giampaolo restano in attesa", titola all'interno della propria sezione sportiva Il Secolo XIX. Giornate calde per la panchina blucerchiata: oggi Ferrero, insieme al d.s. Osti, incontrerà il procuratore dell'ex tecnico del Parma. I nomi sullo sfondo sono quelli di Iachini e Giampaolo, in attesa di novità dal club ligure.