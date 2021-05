Il Secolo XIX sulla Samp: "L'allenatore arriva in settimana. Piacciono Zanetti e Dionisi"

"L'allenatore arriva in settimana. Piacciono Zanetti e Dionisi", titola nelle pagine interne Il Secolo XIX sulla Sampdoria. Riprende da oggi il casting di Massimo Ferrero e dei suoi dirigenti Osti e Pecini per individuare il prossimo allenatore della Sampdoria. Dopo gli incontri con Italiano, Stroppa e Giampaolo, ora sarà il turno degli emergenti: Alessio Dionisi, classe 1980, che ha riportato in Serie A l'Empoli e Paolo Zanetti, classe 1982, che ha ottenuto la promozione con il Venezia superando il Cittadella nella finale playoff. E se poi dovesse entrare in società Daniele Faggiano, ecco che la candidatura di Roberto D'Aversa tornerebbe in primo piano.