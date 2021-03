Il Tirreno: "Juve, la Signora tornerà ragazza. Ronaldo e Pirlo in bilico"

Il Tirreno analizza il momento dei bianconeri: "Juve, la Signora tornerà ragazza. Ronaldo e Pirlo in bilico". Cristiano Ronaldo si è chiuso nel silenzio, nessun post social nelle ultime 24 ore. Il portoghese sta metabolizzando la terza eliminazione di fila con la Juve: nemmeno il suo arrivo è riuscito a dare una sterzata alle ambizioni europee di Madama. Ora le riflessioni sul futuro, da una parte e dall'altra, senza escludere novità. Don Balon rilancia la voce sul possibile approdo di Ronaldo al PSG, ogni scenario è aperto. Pirlo, almeno a parole, è stato confermato ma dopo il fallimento europeo tante cose dovranno cambiare. Urge una rifondazione. Prima però andrà fatto un tentativo di rimonta in campionato, difficile ma non impossibile, per il 10° Scudetto consecutivo.