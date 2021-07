L'Equipe nel taglio alto: "L'Olympique Marsiglia al passo di carica"

"L'OM al passo di carica". Questo il titolo nel taglio alto della prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe. Dopo i 25 milioni di euro spesi per Gerson, arriva anche Cengiz Under in Francia per una cifra intorno agli 8,4 milioni. Pablo Longoria, presidente del club, non sta dunque badando a spese per la campagna di rafforzamento estiva.