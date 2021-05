L'Interista: "Si era messa strana, sul lungomare Cristoforo Colombo"

"Si era messa strana, sul lungomare Cristoforo Colombo". Questo il titolo dell'editoriale su L'Interista, a firma di Gabriele Borzillo.

"Si era messa strana. Nel senso che, come a Spezia, dominavi in lungo e in largo (il pareggio di Spezia non l’ho proprio digerito, ma proprio no) senza cavare il classico ragno dal buco (che poi cosa c’entra il ragno col buco) e stavi ancora zero a zero, risultato a occhiali avrebbe detto il padre di tutti i radio telecronisti Nicolò Carosio. I soliti due pali, ormai fanno parte del pacchetto, bisogna dirlo ai fondi d’investimento che busseranno alla porta di Suning - vedremo chi e quanti che ‘sta storia gira da mesi ma sempre a Nanchino sta la proprietà -: insieme a squadra, Centro Sportivo e sede ci sono anche due pali a partita, il paio di gol sbagliati, il rigorazzo non fischiato, fallo di Lautaro????? Insomma, dominio sterile avrebbe potuto essere il leit motiv all’intervallo".

