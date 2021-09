La Gazzetta dello Sport: "Allegri vuole Chiellini titolare nei big match: l'azzurro è l'anti-bomber"

Se c'è un calciatore chiave per la Juventus, importante per quello che può dare, ma anche per quello che trasmette è Giorgio Chiellini. La Gazzetta dello Sport evidenzia l'importanza del suo ritorno in campo per i bianconeri che sfideranno il Milan di Giroud domenica sera allo Stadium. L'azzurro in carriera in Serie A ha sfidato più generazioni di attaccanti come Toni, Vieri, Ibrahimovic, Lukaku e tanti altri ancora. Il primo avversario fu Calaiò del Napoli in B, poi l'ascesa. Allegri sa che deve dosarsi, ma nei big match lo vuole dal primo minuto.