La Gazzetta dello Sport: "Conte moltiplica il valore dell'Inter. Ora Lukaku vale più di 100 milioni"

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla capacità di Antonio Conte di migliorare la materia che ha attorno, plasmando a sua immagine i giocatori. Ad esempio come ha fatto con Romelu Lukaku: dal peso alla reattività, fino alla freddezza. Il belga ha cambiato definitivamente status, è diventato uno dei migliori cacciatori di gol in circolazione. Ora vale poco più di 100 milioni, unico in A a tre cifre, quando due anni fa facevano scalpore i 75 milioni totali versati allo United per prelevarlo. Stesso discorso per Nicolò Barella, arrivato tra mille speranze dalla Sardegna e diventato in un anno e mezzo uno dei centrocampisti più completi su piazza, o Alessandro Bastoni, passato da promessa a certezza senza quasi farsene accorgere.