La Gazzetta dello Sport: "Conte resta all'Inter solo con la certezza di lottare per la seconda stella"

"Conte resta all'Inter solo con la certezza di lottare per la seconda stella", scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Domani saranno 100 panchine con l'Inter, ma quello che chiede Conte è chiarezza. Se rimarrà o meno dipende solo ed esclusivamente dalla competitività della rosa. Vuole lottare per vincere, per portare la seconda stella. Un conto sarebbe perdere una pedina, un conto perderne di più. E' bene mettere subito in chiaro le possibilità per la prossima stagione. E poi Conte chiede maggiore vicinanza della società: Zhang è tornato a Milano dopo sette mesi e mezzo, ma non è un discorso di assenza fisica. Sono stati i troppi silenzi a pesare.