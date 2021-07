La Gazzetta dello Sport e il successo dell'Inghilterra con l'Ucraina: "Uragano Kane"

L'Inghilterra batte l'Ucraina e vola in semifinale di Euro2020, dove sfiderà la Danimarca, vincente nel pomeriggio contro la Repubblica Ceca. Agli inglesi è dedicato uno dei titoli presenti in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, in particolare all'uomo-copertina del momento, il bomber che finalmente si è sbloccato e ha realizzato doppietta: "Uragano Kane".