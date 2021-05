La Gazzetta dello Sport: "Ibra, consulto negli Usa per il ginocchio. Si prova a salvare l'Europeo"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna fa il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha chiamato a consulto il professore che lo ha operato in passato per cercare di recuperare nel più breve tempo possibile. Il suo desiderio è salvare l'Europeo, ma vorrà fare una terapia conserativa o meno? Nel contratto il Milan si è già cautelato con una serie di clausole: sette milioni a scalare a seconda delle presenze. La Svezia lo convocherà anche se sarà in grado solamente di camminare per puntare sul suo carisma, ma se chiedi un consulto ad uno specialista di un altro paese già ammetti di avere un problema e Ibra ce l'ha perché la sua articolazione scricchiola. Ma all'Europeo vuole esserci in tutti i modi.