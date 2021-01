La Gazzetta dello Sport in apertura: "Conte, solo Paredes"

"Conte, solo Paredes". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola. L'Inter avrebbe individuato in Paredes il profilo giusto per dare un buon rinforzo ad Antonio Conte: "Ecco la mossa Inter per la corsa scudetto. Il tecnico da tempo ha scelto l'argentino del Psg per rinforzare il centrocampo. La società lavora per accontentarlo ma c'è il nodo di Eriksen".

Milan a benzina verde - Spazio in taglio basso ai rossoneri che, in emergenza, proveranno stasera a difendere il primato contro il Torino. Pioli, baby attaccato per ripartire. Carica Belotti: a San Sito si esalta.

De Ligt positivo - E' il terzo giocatore della Juventus sopo Alex Sandro e Cuadrado, a risultare positivo al Coronavirus. Il Covid colpisce i bianconeri e adesso per Pirlo è emergenza difesa.