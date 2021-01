La Gazzetta dello Sport: "Insigne, il macigno del terzo rigore sbagliato contro la Juve"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al Napoli con il titolo seguente: "Insigne, il macigno del terzo rigore sbagliato contro la Juve". L'anima della squadra ha tradito sbagliando ancora una volta dal dischetto contro i bianconeri con i quali non ne ha mai segnato uno eccezion fatta per la lotteria dei rigori dell'ultima finale di Coppa Italia. Il vero motivo della sconfitta però è stato la tattica rinunciataria degli azzurri che hanno atteso gli avversari nella propria metà campo, soprattutto il secondo tempo, permettendo così a Pirlo di alzare il primo trofeo da allanatore. Rimane comunque il macigno caduto addosso a Insigne nel giorno in cui avrebbe potuto scrivere un altro capitolo della sua storia napoletana.