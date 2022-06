La Gazzetta dello Sport: "Inter, gentlemen agreement con il Chelsea: Lukaku fino al 2024"

Le chiacchierate tra Inter e Chelsea sono state profonde in queste settimane e si è andati oltre il semplice prestito secco da 8 milioni più bonus che ha riportato Romelu Lukaku in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i due club c'è già un accordo, un gentlemen agreement per cui il belga resterà con ogni probabilità due anni. L'attaccante non ragiona come se dovesse restare a Milano solo la prossima stagione ed ha in testa un progetto almeno biennale, se non definitivo perché la sua è stata una scelta di cuore. Inserire un diritto di riscatto non conveniva a nessuna delle due società, ma se la parola ha un valore, allora è giusto scommettere su Lukaku-2024. Intanto per l'ufficialità ci sarà ancora da attendere un po'.