La Gazzetta dello Sport: "Inter, giocatori perplessi e stupiti dopo l'addio di Conte"

Come scrive La Gazzetta dello Sport, se Hakimi inizia a guardarsi intorno, dall'altro lato prova un sentimento comune nello spogliatoio interista: il rimpianto. Ripensa a quello che sarebbe potuto essere a Milano e non sarà. E' normale si chiedano perché non sia stato evitato il patatrac e, soprattutto, cosa succederà adesso - si legge - I giocatori hanno vissuto le ultime ore tra perplessità e stupore, la situazione è montata un po' alla volta fino all'eruzione finale. Quanto a Lukaku, nessuno ha in mente di cederlo, ma per lui non sarà più la stessa Inter. Il "grazie, ti devo molto" a Conte è la chiusa sentimentale: l'ha scritto Romelu, ma in fondo l'hanno sottoscritto pure i compagni.