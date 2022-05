La Gazzetta dello Sport: "Inter, Perisic inflessibile sulla cifra del rinnovo: il croato saluta"

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Inter su Ivan Perisic. I nerazzurri si sono quasi rassegnati a perdere a zero il croato, inflessibile sulla cifra richiesta per il rinnovo di contratto e così la Juventus pare aver fatto breccia nel suo cuore. La dirigenza ha sperato fino a pochi giorni fa di poterlo ammorbidire, Marotta e Ausilio avrebbero strappato un sì per un altro paio d'anni, ma i paletti della società devono essere rispettati rigidamente. Chissà ora se Perisic verrà fischiato o meno contro la Sampdoria. Quel che è certo è che l'Inter si sta guardando intorno e sta pensando ad Andrea Cambiaso del Genoa, magari anche in prestito, ma occhio pure a Fabiano Parisi dell'Empoli, senza tralasciare piste come Renan Lodi dell'Atletico Madrid o Sergio Gomez dell'Anderlecht.