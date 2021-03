La Gazzetta dello Sport: "Italia, la doppia sfida di Mancini. Pass Mondiale ed Europeo da vincere"

Si può ipotizzare, come ha fatto il presidente federale Gravina, che oggi la Nazionale sia un temporaneo motivo di gioia per il Paese. E in questa finestra l'Italia di Mancini affronterà tre impegni fondamentali, validi per le qualificazioni al Qatar 2022: del resto, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, ci si può preparare per un Europeo anche così, scendendo in campo per qualificarsi al prossimo Mondiale. L'obiettivo di questa sera è cancellare un "cattivo pensiero" vecchio più di sessant'anni: fu infatti proprio l'Irlanda del Nord, avversario degli Azzurri questa sera, a negare all'Italia l'accesso al Mondiale del 1958.