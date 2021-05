La Gazzetta dello Sport: "Juve, rimpianto Dybaldo e ora per entrambi il futuro è incerto"

"Juve, rimpianto Dybaldo e ora per entrambi il futuro è incerto" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I giocatori avevano promesso una prova d'orgoglio e così è stato. Forse è troppo tardi per la Champions ma sono comunque arrivati dei segnali di rilancio. Tanti rimpianti per la Juventus dopo la notte di Reggio Emilia con il Sassuolo, a cominciare dal Dybaldo, che aveva trascinato la Juve di Sarri allo Scudetto e che forse è ciò che è mancato di più alla Juve di Pirlo. Dybala e Ronaldo, insieme nel club dei centenari del gol, ora proveranno a trascinare la Juve in questo finale, in attesa di conoscere il futuro. Senza Champions, CR7 potrebbe andare via e la Juve difficilmente presenterà un'offerta di rinnovo alla Joya senza gli introiti della massima competizione europea per club.