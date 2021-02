La Gazzetta dello Sport: "Juventus, il rapporto tra Pirlo e Ronaldo è a prova di cambio"

vedi letture

Allenare l'uomo da 762 gol (Ronaldo) può sembrare la cosa più semplice del mondo, ma la questione - secondo La Gazzetta dello Sport - è in realtà più complessa: "Il nascente rapporto tra il tecnico (Pirlo, ndr) e la stella portoghese - scrive la rosea - è stato testato 'sotto sforzo' al minuto 77 della semifinale di andata con l'Inter quando Pirlo lo ha richiamato in panchina". L'ex Real era già stato sostituito in questa prima parte di stagione, ma mai per scelta tecnica, seppur in ottica turnover. Cristiano non l'ha gradita, ma l'ha poi accettata. Anche perché riconosce a Pirlo lo status dei grandi: "Il portoghese - prosegue il quotidiano - è testimone del grande rapporto che lega i senatori con il tecnico e poi Pirlo in questi mesi ha giocato di 'psicologia' per coccolare la sua star". Il tecnico sa di doverlo maneggiare con cura, per poi esultare.