La Gazzetta dello Sport: "Juventus, senza certezze sul minutaggio Dybala salterà anche il Porto"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio all'interno ai bianconeri con il titolo seguente: "Juventus, senza certezze sul minutaggio Dybala salterà anche il Porto". La Joya ha le caratteristiche che servirebbero per aggiungere fantasia, scardinare difese chiuse e saltare l'uomo nello stretto. In stagione c'è stato poco, la migliore versione non si è vista quasi mai. Ieri è tornato in gruppo, vorrebbe tornare in Champions, ma se Pirlo non avrà le certezze di poterlo utilizzare per uno spezzone consistente potrebbe scegliere di lasciarlo a Torino per lavorare due giorni in più rinviandone il rientro al match contro il Crotone.