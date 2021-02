La Gazzetta dello Sport: "L'apprensione di Conte. All'inter si vive di rincorsa e speranze"

Dopo il primo anno di "crescita impetuosa" erano ben altre le aspettative di Conte, che ha invece assistito alla ritirata della proprietà cinese, sempre alla ricerca di nuovi investitori. Il tecnico "vive questo momento con apprensione e realismo - spiega La Gazzetta dello Sport -. La preoccupazione è evidente ed è figlia di un interrogativo: fino a quando il tecnico riuscirà a mettere l'intera compagnia sotto il suo ombrello?". Sin qui, va detto, la squadra è riuscita ad isolarsi dalle voci, a dispetto degli stipendi ritardati e dell'assenza della proprietà. Quando l'allenatore leccese ha parlato di "progetto fermo", il riferimento era anche al mercato che non c'è stato: sarebbero bastati un paio di ritocchi, e invece "si vive di rincorsa e di speranze". "Schiacciare tutti", lo slogan formulato in passato da Zhang, non è dunque più un obiettivo: "Meglio restare a cose più terrene: i punti in classifica - chiosa il quotidiano -. Quelli no, per fortuna non sono 'fermi'".