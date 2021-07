La Gazzetta dello Sport: "La ricapitalizzazione cambia il mercato della Juve"

vedi letture

L'aumento di capitale annunciato dalla Juventus qualche giorno fa di 400 milioni circa, permette al club bianconero di respirare. I danni economici dovuti alla pandemia sono evidenti e sicuramente l'aumento servirà a ripianare ma una piccola parte sarà investita sul mercato. Agnelli è stato chiaro in conferenza: il mercato si farà ma sarà oculato, lungimirante per costruire una squadra competitiva ma allo stesso tempo con investimenti mirati. In tal senso si colloca l'idea Locatelli, pilastro del Sassuolo e pedina importante nell'Italia di Roberto Mancini. Il centrocampista è stato individuato da Allegri come rinforzo perfetto per il centrocampo bianconero, in difficoltà negli ultimi anni e, anche grazie all'aumento di capitale, la Juve al momento è una delle pochissime squadre in grado di imbastire una trattativa a cifre importanti, magari con pagamento dilazionato al Sassuolo.