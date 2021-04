La Gazzetta dello Sport: "Paratici, stagione da dimenticare. Ipotesi d'addio dopo 11 anni"

La Gazzetta dello Sport si interroga sul futuro di Fabio Paratici, dirigente della Juve e scrive: "Paratici, stagione da dimenticare. Ipotesi d'addio alla Juve dopo 11 anni". Anche il dirigente potrebbe lasciare il club bianconero al termine della stagione. Sarà una decisione della società e la decisione quasi certamente arriverà solo al termine dell'annata attuale. Il club e il dirigente si guarderanno negli occhi ma gran parte della responsabilità sulla scelta finale sarà della Juve. Paratici resta l'uomo simbolo dell'operazione Ronaldo ma in quest'ultimo periodo le voci sul suo futuro e sul possibile approdo di Giuntoli, Lippi o di un clamoroso ritorno di Marotta non mancano. Lui intanto continua a guidare il mercato della Juve e il suo stato d'animo viene descritto come sereno ma dopo 11 anni la sua conferma non è mai stata così in discussione. Presto la decisione finale: una separazione non sorprenderebbe.