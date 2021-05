La Gazzetta dello Sport: "Pirlo non resterà alla Juve U23. Potrebbe allenare all'estero"

Le possibilità di Andrea Pirlo di essere confermato alla guida della Juventus sono crollate contro Benevento, Atalanta, Fiorentina e Milan. Se fino a metà marzo sembrava quantomeno probabile una sua permanenza per un'altra stagione, oggi nessuno più considera quest'ipotesi. È però da escludere che Pirlo (legato ai bianconeri da un altro anno di contratto) resti per allenare l'Under 23. Le offerte per lui - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - potrebbero arrivare soprattutto dall'estero: in questo senso, l'Inghilterra è sicuramente un riferimento.