La Gazzetta dello Sport: "Pjanic ha nostalgia della Juve. Si lavora al ritorno in prestito"

Miralem Pjanic ha nostalgia della Juve, che nella nuova versione "allegriana" riaccoglierebbe il bosniaco con un certo entusiasmo. Il Barcellona - spiega La Gazzetta dello Sport -, non fosse per questioni legate al bilancio, non opporrebbe una strenua resistenza ad una sua partenza. La conferma di Koeman non apre però scenari rosei per il centrocampista, e l'obiettivo dei blaugrana è liberarsi di tutti gli elementi non centrali nel progetto. L'unico modo per riportare Pjanic è Torino è strappare un prestito secco agli spagnoli, o attraverso un ulteriore scambio. L'idea dei bianconeri è fare leva sul fatto che il Barça beneficerebbe dei 6,5 milioni di ingaggio risparmiati: tra l'ex Roma e Allegri c'è stato un contatto telefonico anche nei giorni scorsi, nel quale il tecnico ha incassato l'approvazione di base al ritorno a Torino da parte del centrocampista. Capitolo Arthur: con il PSG c'è stato un sondaggio per intavolare uno scambio, ma al momento non si è andati oltre.