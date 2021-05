La Gazzetta dello Sport: "Roma e Sassuolo, sfida a distanza per un posto in Conference"

Non solo la Champions League, c'è un altro verdetto che è atteso per quest'ultima giornata di campionato: chi andrà in Conference League tra Roma e Sassuolo? La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica un titolo in prima pagina anche a questo tema: "Roma e Sassuolo, sfida a distanza per un posto in Conference".