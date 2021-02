La Gazzetta dello Sport: "Salah e Mané castigano un Lipsia in vena di regali"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Liverpool con il titolo seguente: "Salah e Mané castigano un Lipsia in vena di regali". Nel match presentato come quello del calcio offensivo, della bellezza dello spettacolo, della ricerca continua di nuove vie per segnare, forse sarebbe stato meglio affrontare l'importanza della difesa, della ricerca dell'azzeramento degli errori e di non regalare le partite agli avversari. Klopp dunque passa a Budapest grazie a uno retropassaggio scellerato e ad uno scivolone rispettivamente di Sabitzer e Mukiele. Ringrazia così il Lipsia considerando che la Premier ormai è andata essendo a -13 dal City al 6° posto e si dimostra letale con Salah e Mané.