La Gazzetta dello Sport: "Tomori-Giroud, colpo basso del Chelsea. Nervi tesi con il Milan"

"Tomori-Giroud, colpo basso del Chelsea. Nervi tesi con il Milan" scrive La Gazzetta dello Sport. Scintille di mercato tra Chelsea e Milan. Mentre i rossoneri provavano a portare a casa uno sconto per Tomori e si informavano per Giroud, il Chelsea annunciava il rinnovo unilaterale per un altro anno del centravanti. La mossa non è piaciuta al club rossonero. Giroud interessa ma solo a costo zero, il giocatore inoltre, grazie al rapporto con Abramovich si sente libero di fare la propria scelta per il futuro. Ed ora il colpo di scena. Nei prossimi giorni nuovi contatti tra le parti, con i rossoneri che intanto proveranno a chiudere l'accordo per il riscatto di Tomori. Per Giroud, poi, si vedrà...