La Gazzetta dello Sport: "Varianti Gasp. Ilicic e Miranchuk per cambiare la partita"

"Varianti Gasp. Non solo i colombiani: Ilicic e Miranchuk per cambiare la partita": questo il titolo di apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedicato al match tra Atalanta e Juventus. Gasperini si affiderà alla coppia Muriel-Zapata, ma come si legge sulla rosea il tecnico nerazzurro "in panchina ha più armi di Pirlo per poter svoltare il match". Sarà una sfida delicata in chiave Champions League, la qualificazione passa anche dal Gewiss Stadium.