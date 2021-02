La Gazzetta dello Sport: "Velocità e Ibra, così il Milan fa record di rigori"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Velocità e Ibra, così il Milan fa record di rigori". In Italia sono ben 14 i penalty assegnati alla squadra di Pioli con Sassuolo e Roma inseguitrici a quota 5. Merito di uno stile di gioco aggressivo, a tratti anche dispendioso che manda in area molti giocatori. Tranne quello contro la Roma che non c'era, così come per i giallorossi, ed il secondo contro la Fiorentina e quello con il Torino risultati dubbi, il resto sono netti. Il segreto è la velocità con Ibrahimovic che in area aggiunge peso e carisma, mentre Rebic e Theo Hernandez si guadagnano i rigori.